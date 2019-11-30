Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Sepil
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil gazetecilere açıklama yaptı.
30.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:48
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in gazetecilere açıklama yapması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil gazetecilere açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Mehmet Sepil
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