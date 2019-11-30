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Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın açıklaması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal konuştu.

30.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:42

Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın basın açıklaması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal
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