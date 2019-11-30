Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın açıklaması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal konuştu.
30.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:42
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın açıklaması İZMİR - Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal konuştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal
HABER YORUMLARI