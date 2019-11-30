Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından - Ersan Parlatan

30.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:46

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok heyecanlı bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında çok gol pozisyonu bulamamalarına rağmen 1-0 öne geçtiklerini, daha iyi oynayan Fenerbahçe'nin beraberliği yakaladığını kaydeden Parlatan, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda pozitif futbol oynadık, ofansif anlamda daha iyi bir görüntü sergiledik, epey gol pozisyonuna girdik. Oyuncularımız 90 dakika boyunca özveriyle çalıştı. Pozitif futbol bizim felsefemizi yansıttı. Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi. 1 puan aldık, kaybetmedik, bizim için önemliydi."

Kaynak: AA