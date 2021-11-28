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Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de antrenmana katılmayan Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri'nin yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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