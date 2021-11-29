Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta geçekleştirilecek karşılaşmalardan Göztepe - Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detayları sizler için derledi.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süer Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçı, 29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Karşılaşma, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Göztepe: İrfan Can, Angel, Atınç, Arslanagiç, Murat, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Jahovic

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Szalai, Kim, Novak, Sosa, Crespo, İrfan Can, Mesut, Zajc, S.Dursun

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