Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?
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Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

16.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:33
Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig kapsamında Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Göztepe - Fenerbahçe maçı şifreli mi? Göztepe - Fenerbahçe maçı detayları haberimizde.

Göztepe - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de belli oldu. Öte yandan Göztepe ve Fenerbahçe ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Göztepe - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Ligi'nde sarı lacivertli takım, göztepe ile mücadele edilecek. 18 Ekim 2020 Pazar günü Bornova Stadı, İzmir'de oynanacak ve mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto'da heyecan devam ediyor. Göztepe ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Ligi kapsamında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.

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