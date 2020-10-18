Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu! Golleri kim attı?
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Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu! Golleri kim attı?

18.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:26
Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 5. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Göztepe - Fenerbahçe arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 2-3 bitti. Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Buna göre Fenerbahçe puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MAÇ SONUCU

Göztepe 2 : 3 Fenerbahçe

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Göztepe'nin ev sahipliğini yaptığı maçta Fenerbahçe deplasmanda rakibini 3-2 yendi. Göztepenin golleri 34. ve 63. dakikalarda Guilherme'den gelirken, Fenerbahçe'nin gollerini ise 27. dakikada Jose Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada ise Dimitris Pelkas attı.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 18 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da oynandı.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

CENK ALTUN(Temsilci)

AHMET KORKMAZ(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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