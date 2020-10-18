Göztepe - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 5. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Göztepe - Fenerbahçe arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?