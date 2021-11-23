Göztepe, Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de futbolcular, Fenerbahçe müsabakası öncesi ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 25 Kasım Perşembe günü sürdürecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet