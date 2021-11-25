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Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra salı günü Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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