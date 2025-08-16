Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri!

Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Göztepe Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Göztepe Fenerbahçe maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, A. Brown, Szymanski, En-Neysri, Duran.

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.