Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında
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Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında

20.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:58
Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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