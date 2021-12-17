Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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