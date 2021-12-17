Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

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Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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