Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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