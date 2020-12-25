Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

25.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:16
Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk, antrenmanda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fatih Karagümrük maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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