Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

23.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:29
Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, Fatih Karagümrük karşılaşması için ilk çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Guilherme, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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