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Göztepe-Fatih Karagümrük maçının ardından

Göztepe-Fatih Karagümrük maçının ardından
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kariyeri için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kariyeri için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

Demirel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Takımla iki gündür çalışma fırsatlarının olduğunu ve kendini iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirten Demirel, "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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