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Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için son çalışmasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Çalışmayı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de takip etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Göztepe, Fatih Karagümrük maçına hazır

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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