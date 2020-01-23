Göztepe, evine dönüyor

23.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:30

Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, "(Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi) Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz." dedi.

Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı açıklamada, 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezinde konuk edeceklerini, bu müsabakayla da 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Müsabakaya az bir süre kaldığını kaydeden Sepil, "Çok işimiz var, stat oynamaya hazır olsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar, gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Statların sadece maç günleri kullanılacak yerler olmaması gerektiğine işaret eden Sepil, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir yer yaptık. Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel sürprizlerimiz de olacak o günle ilgili. Stat kısmını açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımıza açacağız."

Stadın işletmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla tesisin nasıl işletileceğine karar vereceklerini söyledi.

Sepil, stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da seferber ettiklerini, stadın inşaatına emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte görev yapan Gençlik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ve Karabağlar Belediyelerinin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için destek verdiğini söyledi.

Kale arkası tribünü

Kale arkasında ayakta seyirci uygulamasının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından talimat değişikliğiyle artık uygulanabileceğini hatırlatan Sepil, "Biz bunu Beşiktaş maçına yapma riskini almadık. Bundan sonraki maçlarda uygulamayı düşünüyoruz. Kale arkasındaki koltukları kadıracağız. Her koltuğa 2 kişinin geleceği bir düzenlemeyle kapasitemiz 25 bin olacak. Karşı tarafı da yaparsak 30 bin oluyor." dedi.

Sepil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Karşıyaka'ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için uygunsuz ve çok rahatsız edici." hatırlatılması üzerine, bu tür açıklamalar için çok üzüldüğünü belirterek, "Bu hala İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler bunlar. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. Karşıyaka'nın stadının olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Torbalı'da yapmayı planladıkları altyapı tesisi arazisinin kendilerine tahsisinin iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldıklarını kaydeden Sepil, "Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir'de değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

Sepil, Türk futbolunda bugüne kadar ihmal edilen şeylerin çözümlenmeye çalışıldığını belirterek, "Finansal, ekonomik yapılanma diyoruz ama zaman gerekiyor. İspanya'da bunu yapabilmeleri 3 yıllarını almış. Türk futbolunda da öyle bir süreç bekliyoruz. Ortada bir gerçek var, bu yapılmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA