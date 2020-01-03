Göztepe Evine Dönüyor
Göztepe taraftarlarının heyecanla beklediği stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi kapılarını Süper Lig'in ikinci yarısında kapılarını açıyor. Öte yandan Eve Dönüyoruz etiketi ile başlatılan kampanyaya Başkan Mehmet Sepil astığı bayrakla destek verdi.
03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:19
Göztepe taraftarlarının heyecanla beklediği stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi kapılarını Süper Lig'in ikinci yarısında kapılarını açıyor. Öte yandan Eve Dönüyoruz etiketi ile başlatılan kampanyaya Başkan Mehmet Sepil astığı bayrakla destek verdi.
Kaynak: Dugout
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