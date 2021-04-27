Göztepe evinde Trabzonspor'la oynayacak
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Göztepe evinde Trabzonspor'la oynayacak

Göztepe evinde Trabzonspor'la oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de hafta sonunu bay takım olarak geçiren Göztepe, yarın 38'inci hafta karşılaşmasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de hafta sonunu bay takım olarak geçiren Göztepe, yarın 38'inci hafta karşılaşmasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda ameliyat olan stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Yıllarca Trabzonspor formasını terletip bordo-mavili ekipte teknik adamlık görevinde bulunan Göztepe'nin çalıştırıcı Ünal Karaman, eski takımına rakip olacak. İki takım arasında Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e geri döndüğü 2017-2018 sezonunda beri oynanan 7 karşılaşmada İzmir ekibi rakibini 3 kez yenmeyi başardı. Trabzonspor ise Göztepe karşısında yine 3 kez galip geldi, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmayı başardı. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, evlerinde kazanıp yollarına devam edeceklerini söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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