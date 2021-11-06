Göztepe evinde Konyaspor'la oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe yarın evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ev sahibi Göztepe'de kart cezalısı Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mihojevic ve Halil mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri süren Atınç, İrfancan ve Burekovic'in ise durumları maç saati netleşecek.

Göztepe Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezon aldı. Konyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Göz-Göz, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılı ekip, maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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