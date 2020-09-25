Göztepe evinde Gaziantep FK ile oynayacak
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Göztepe evinde Gaziantep FK ile oynayacak

25.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:46
Göztepe evinde Gaziantep FK ile oynayacak

SÜPER Lig'in ilk 2 haftasında Yukatel Denizlispor'u mağlup edip Yeni Malatyaspor'la berabere kalan 4 puanlı Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER Lig'in ilk 2 haftasında Yukatel Denizlispor'u mağlup edip Yeni Malatyaspor'la berabere kalan 4 puanlı Göztepe yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda antrenmanda sağ diz yan bağlarından sakatlanan yeni transfer orta saha Nwobodo mücadele forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan İtalyan futbolcu Napoleoni ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Teknik direktör İlhan Palut, 1 puanı bulunan Gaziantep FK'nın İzmir'de çıkış arayacağını ve maçın çekişmeli geçeceğini söyledi. Genç teknik adam, "Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de güçlü ve iyi bir ekip. Elbette koronavirüs nedeniyle maçımızın taraftarsız oynanacak olması handikap. Fakat şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar kendimizi göstereceğiz" diye konuştu.GÖZTEPEMegyeri - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Kubilay, Mossoro, Tripic, Halil, NdiayeGÖZ-GÖZ MİHOJEVİC'LE İMZALADIDiğer taraftan Göztepe, bu sezon 9'uncu takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Burak, Kubilay, İrfancan, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Megyeri ve Nwobodo ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, hafta içinde anlaştığı Boşnak stoper Marko Mihojevic'i de resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "1996 doğumlu defans oyuncusu Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Bosna Hersek'te dünyaya gelen Marko, Leotar takımında profesyonel olduktan sonra sırasıyla Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue takımlarında forma giydi. Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli formayı terleten Marko 3 kez ise A Milli Takım forması ile sahada yer alma başarısı gösterdi.Marko Mihojevic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kulanıldı.

- İzmir
Göztepe evinde Gaziantep FK ile oynayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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