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Göztepe evinde galibiyet istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe evinde galibiyet istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u eleyen Göztepe, yarın 15'inci hafta müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u eleyen Göztepe, yarın 15'inci hafta müsabakasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk görev alacak.

Göz-Göz'de sakatlığı süren Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 436, 2'nci kategori 409, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54,5 ve kale arkaları 27,5 TL olarak belirlendi. 14 maçta 11 puanla düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro, karşılaşmada mutlak galibiyeti hedeflediklerini söyleyip taraftardan destek istedi.


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