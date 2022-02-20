Göztepe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren iki takım Göztepe ve Galatasaray yarın İzmir'de kozlarını payşalacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Üst üste Altay ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaybedip 27 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan ev sahibi Göztepe'de kart cezalısı Atakan mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Atınç, Ndiaye, Burekovic ve Mihojevic durumları ise maç saatinde netlik kazanacak. Cezaları sona eren Nwobodo ve Arslanagic'in yanı sıra sakatlığını atlatan Jahovic, görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 6'ncı kategori 25, 5'inci kategori 50, 4'üncü kategori 75, 3'üncü kategori 100, 2'nci kategori 225 ve 1'inci kategori 375 TL olarak belirlendi.

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda Galatasaray, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göztepe ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne karşılık Göztepe 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Galatasaray 15 kez kazanan taraf olurken, Göztepe ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor