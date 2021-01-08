Göztepe evinde çıkış arıyor
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Göztepe evinde çıkış arıyor

08.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:07
Göztepe evinde çıkış arıyor

Süper Lig'de hafta içinde Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe yarın evinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de hafta içinde Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe yarın evinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Mert Güzenge'nin yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göz-Göz'de sakatlığı süren Alpaslan ile kart cezalısı Nwobodo Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Alınan kötü sonuçların ardından kulüpte geleceği tartışılan teknik direktör İlhan Palut, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Takımın çıkışa geçeceğini söyleyen Palut, "Üst üste yaşanan kayıplar bizi üzdü ancak evimizde kazanarak yeniden yükselişe geçeceğiz. Maça iyi hazırlandık, inanıyorum ki sahadan istediğimizi alarak ayrılacağız" diye konuştu.

KERİM DÖNDÜ

Göztepe'nin sezon başında Altınordu'dan transfer edip hiç forma giymeden TFF 1'inci Lig'deki Beypiliç Boluspor'a kiralık gönderdiği Kerim Alıcı kulübe geri döndü. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için sözleşmesinde yazan, "Devre arasında geri çağırma" maddesini kullandı. Kerim Alıcı, Boluspor formasıyla 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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