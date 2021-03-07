Göztepe evinde BB Erzurumspor'la oynayacak
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Göztepe evinde BB Erzurumspor'la oynayacak

07.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:55
Göztepe evinde BB Erzurumspor'la oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, yarın evinde düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, yarın evinde düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ünal Karaman, maçı kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. 

İyi bir ivme yakaladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Son 4 maçta 10 puan topladık. Erzurumspor karşılaşmasına da aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz" dedi.Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalardan 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'nda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. İzmir ekibinin muhtemel 11'i şu şekilde: "İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Diabate (Zulj), Halil, Ndiaye, Jahovic."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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