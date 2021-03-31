Göztepe Esiti ve NDiaye'yi bırakmayacak
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Göztepe Esiti ve NDiaye'yi bırakmayacak

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Göztepe Esiti ve NDiaye'yi bırakmayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni sezon çalışmaları da başladı.

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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni sezon çalışmaları da başladı.

Sarı-kırmızılıların takımda kiralık olarak forma giyen orta saha Anderson Esiti ve golcü Cherif Ndiaye'yi bırakmayacağı bildirildi. İki futbolcunun da satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen yönetimin Esiti ve Ndiaye'nin kulüpleriyle temasa geçtiği ifade edildi. Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica ekibinden transfer edilen Ndiaye, Göz-Göz'de başarılı bir sene geçirdi. Senegalli oyuncu 33 resmi maça çıkıp 11 kez fileleri sarstı. Toplam 2382 dakika sahada kalan Ndiaye güçlü fiziği ve süratiyle de fark yarattı. Devre arasında Yunanistan temsilcisi Paok'tan gelen Esiti 10 maça çıktı. Esiti iki kez on birde forma giyerken, genellikle sonradan oyuna dahil oldu. Nijeryalı futbolcu 10 müsabakada 291 dakika sahada kaldı. Göztepe'nin  devre arasında Trabzonspor'da kadrosuna kattığı diğer kiralık oyuncusu Diabate için ise henüz karar verilmedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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