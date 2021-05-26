Göztepe Emrah Başsan'ı bitiriyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon küme düşüp TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Erzurumspor'la yol ayrımına gelen deneyimli futbolcunun Göztepe'nin teklifine olumlu baktığı, teknik direktör Ünal Karaman'ın da 29 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu orta saha Hasan Hüseyin Acar transferinde de sona gelen İzmir ekibinin tıpkı geçen sezon olduğu gibi yerli rotasyonunu geniş tutacağı vurgulandı.

Futbol hayatına Pendikspor'da başlayan Emrah Başsan, 2011-2012 sezonunda Antalyaspor'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başladı. 5 sezon Antalyaspor forması giyen tecrübeli sol kanat, 2016-2017'de Çaykur Rizespor'a transfer oldu. O sezonun devre arasında ise Hollanda takımı Fortuna Sittard'a transfer olan Emrah, 2017-2018'in başında Galatasaray'a geçti. Ancak sarı-kırmızılılarda çok fazla şans bulamayan oyuncu, aynı sezonun devre arasında rotasını Portekiz'e kırarak Vitoria Setubal'ın yolunu tuttu. Ancak burada da uzun süre kalamayan Emrah, 3 sezon aralıksız oynadığı Erzurumspor'a transfer oldu. Geride kalan sezonda 38 lig maçının 25'inde 11'de oynayan deneyimli oyuncu 7 gol atıp 7 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış