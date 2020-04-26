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Göztepe elini çabuk tutacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolculara şimdiden talipler çıktı.

26.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:36
Göztepe elini çabuk tutacak

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolculara şimdiden talipler çıktı. Sarı-kırmızılıların İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler için Trabzonspor'un ciddi bir şekilde devrede olduğu öğrenilirken, Brezilyalı stoper Titi'yi Fenerbahçe'nin, Portekizli kaptan kaleci Beto'yu da eski kulübü Sporting Lizbon'un istediği belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak orta saha oyuncuları Castro ve Soner için de birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi.

Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de yönetimin en kısa sürede bu futbolcularla anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Teknik direktör İlhan Palut'un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil'e bu konuda raporunu verdiği belirtildi. Yeni sezonda bütçeyi sarsacak çok fazla takviye yapmayı planlamayan Sepil'in iç transferi en kısa sürede çözeceği kaydedildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi gelir kaybı yaşayan Göztepe'de Sepil'in futbolculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyeceği de vurgulandı.


Kaynak: DHA

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