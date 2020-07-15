Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılında altyapıya dahil olan ve bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Binici ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Koçarlı Belediyespor'da başlayan daha sonra Aydınspor 1923'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 2 maçta mücadele etti.

Kaynak: AA