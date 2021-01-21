Göztepe, Diabate'yi kadrosuna kattı
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Göztepe, Diabate'yi kadrosuna kattı

21.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:34
Göztepe, Diabate'yi kadrosuna kattı

Göztepe, Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu. Fousseni Diabate'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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