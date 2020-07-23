Göztepe - DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
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Göztepe - DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üst sıraları ilgilendiren Göztepe - DG Sivasspor maçı heyecanla bekleniyor. Peki Göztepe - Sivasspor karşılaşması ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

Göztepe - DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
23.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:49

Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler 2. olacak takıma çevrildi. Çünkü 2. takım şampiyonlar ligine gitmek için ön eleme oynayabilecek. Bu bakımdan üst sıralarda kıyasıya mücadele devam ediyor. Üst sıraları ilgilendiren Göztepe - DG Sivasspor maçı ne zaman, nerede olacak onu öğrenelim.

GÖZTEPE - DG SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? NEREDE?

Göztepe - DG Sivasspor karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00'da başlayacaktır. Maç Göztepe'nin ev sahipliğinde Bornova Stadı'nda oynanacaktır.

GÖZTEPE - DG SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe - Demir Grup Sivasspor maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacaktır. Maç akşam saat 21:00'da başlayacaktır.

GÖZTEPE - DG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Göztepe - Sivasspor maçı Bein Sports 4 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Bein Sport kanalı frekans bilgileri aşağıdaki gibidir.

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

GÖZTEPE - DG SİVASSPOR MAÇI ÖNEMİ NE? 2 TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Bu maç ligde oynanacak son maçlar arasındaki en kritik maçlardan birisidir. Göztepe için bu karşılaşmanın bir önemi olmasa da Sivasspor açısından karşılaşma çok önemlidir. Çünkü şuanda Sivasspor ligde 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Eğer şampiyonlar ligine gitmek istiyorsa 2. olmaları gerekli. Bunun için de mutlak galibiyet almaları lazımdır. Sivasspor bu maçı hem kazanıp hem de 2. olan rakibi Trabzonspor'un puan kaybetmesini bekleyecektir.

Sivasspor 60 puanla 3. sırada yer alıyor.

Göztepe 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

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