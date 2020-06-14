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Göztepe devamını getiremedi

Süper Lig'de koronavirüs salgını arası sonrası son maçından tam 87 gün sonra lider Trabzonspor'un karşısına çıkan Göztepe evindeki maçı 3-1 kaybederken, iyi bir başlangıç yaptığı ikinci yarıda düşüşe geçti.

Göztepe devamını getiremedi
14.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:32

Süper Lig'de koronavirüs salgını arası sonrası son maçından tam 87 gün sonra lider Trabzonspor'un karşısına çıkan Göztepe evindeki maçı 3-1 kaybederken, iyi bir başlangıç yaptığı ikinci yarıda düşüşe geçti. Sezonun ikinci devresinde çıktığı ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Avrupa umudunu yeşerten İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmasında ise yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu periyotta 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'u 2-0 yenebilen Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a mağlup olup, Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Düşme korkusu yaşamayan ancak Avrupa yolunda da yara alan sarı-kırmızılılar oynadığı futbolla vasatı geçemedi. 

Ligin ikinci yarısında yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan Göztepe, burada 2 maçını da seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Stadın açılışını 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'la yapan ve rakibini 2-1'lik skorla geçen Göztepe, taraftarı önünde 3 maça çıkabildi. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Başakşehir'e 3-0 kaybetti. Pandemi yüzünden Çaykur Rizespor'la erteleme maçını da boş tribünlere oynayan Göztepe'de taraftarlar 1 galibiyet görebildi. Kalan 7 maçta en iyi mücadeleyi sergilemek zorunda olduklarını ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Özellikle Trabzonspor karşısında oynadığımız futbol kimseyi tatmin etmedi, dersler çıkaracağız" dedi.

Göztepe, gelecek hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 


Kaynak: DHA

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