Göztepe, derbiye hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, derbiye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe, derbiye hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir derbisinde Altay'a konuk olacak. Derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor. Adnan Süvari Tesisleri'nde öğle saatlerinde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular ikinci bölümde ise taktiksel oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Amelia Hamlin Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe, derbiye hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 01:53:19. #1.12#