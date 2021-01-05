Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak
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Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

05.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:35
Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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