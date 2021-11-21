Göztepe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın Yukatel Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın Yukatel Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde son 3 haftada galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 puan alabilen Göztepe, geçen hafta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 9 puan ve averajla 19. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden Marko Mihojevic'in yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Kayserispor'la 15. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 14 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 16 gol bulan Göztepe, 12 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip galip gelemediği 7 deplasmanda maçında ise 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi

Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi

 Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

 Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak

Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title