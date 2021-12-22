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Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park Stadı'ndaki haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Lourency, yarın forma giyemeyecek.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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