Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Vodafone Park Stadı'ndaki haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.
İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Lourency, yarın forma giyemeyecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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