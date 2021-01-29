Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

29.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:45
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları çalışması yaptı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Denizli'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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