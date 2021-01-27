Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:50
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor maçı öncesinde dünü izinli geçiren sarı-kırmızılı futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanda hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar sosyal medyada forvet transferi istediklerine yönelik bir kampanya başlattı. Taraftarlar, "GöztepeForvetİstiyor" cümlesinin yer aldığı twitlerle takımlarına takviye yapılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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