Göztepe, Denizlispor maçına hazır
30.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:46
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Denizlispor maçı için son çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde salonda gerçekleştirdi.
Göztepe kafilesi, çalışmanın ardından kara yoluyla Denizli'ye hareket etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz