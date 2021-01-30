Göztepe, Denizlispor maçına hazır
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Göztepe, Denizlispor maçına hazır

30.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:46
Göztepe, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Denizlispor maçı için son çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde salonda gerçekleştirdi.

Göztepe kafilesi, çalışmanın ardından kara yoluyla Denizli'ye hareket etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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