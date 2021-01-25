Göztepe, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
İlk devreyi Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip Yukatel Denizlispor maçı için ilk idmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular Denizlispor maçının hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz