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Göztepe'den yerli oyuncu atağı

Demirören Haber Ajansı, Onur Atış - Spor
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Göztepe'den yerli oyuncu atağı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi. Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, Pazar, Spor, Haber

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