Göztepe'den Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı Göztepe Kulübü, futbolcusu ve çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübü, futbolcusu ve çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, "En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA