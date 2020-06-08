Göztepe'den Trabzonspor'a geçit yok Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor'la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor'la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.

Son 3 sezonda rakibine kök söktüren sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibine yine geçit vermemeyi hedefliyor. Koronavirüs salgını yüzünden 17 Mart'ta seyircisiz oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana futbola hasret kalan Göz-Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor'u 3 kez yendi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzonspor'u cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş ise golsüz sona erdi.

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u bu kez deplasmanda mağlup etti. 2018-19 sezonunda Trabzonspor'u gurbette 2-1'lik skorla geçen İzmir temsilcisi, Bornova Stadı'ndaki müsabakayı ise 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon'da rakibi karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Pandemi nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda boş tribünlere karşı Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe bir kez daha 3 puana kilitlendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: DHA