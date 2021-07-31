Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı

Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Göztepe, yeni sezonda sınırlı sayıda futbolseverle maçların oynanacağını hatırlatarak taraftarlarına aşı çağrısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından, "Covid-19 Aşınızı Olun Yeniden Hep Birlikte Olalım" başlığıyla yapılan çağrıda, "Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumunu yeniden doldurabilmek için Passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı