Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı

Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Göztepe, yeni sezon öncesi taraftarına korona virüs aşısı olma çağrısında bulundu.

Göztepe, yeni sezonda sınırlı sayıda futbolseverle maçların oynanacağını hatırlatarak taraftarlarına aşı çağrısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından, "Covid-19 Aşınızı Olun Yeniden Hep Birlikte Olalım" başlığıyla yapılan çağrıda, "Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumunu yeniden doldurabilmek için Passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Ece Erken Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Ceyhun Gülselam Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:54:42. #1.16#

title