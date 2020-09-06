Göztepe'den sevindirici haber
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Göztepe'den sevindirici haber

Göztepe, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.

Göztepe'den sevindirici haber
06.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:02

Göztepe, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Göztepe'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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