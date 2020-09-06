Göztepe'den sevindirici haber Göztepe, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.

Göztepe, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Göztepe'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA