Göztepe'den, Şampiyonlar Ligi Kaybeden Liverpool'a Mesaj: Bizde Beto Var, Sizde Yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Liverpool'a Karius üzerinden bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından Liverpool'u da etiketleyerek "Bizde Beto var, sizde yok" anlamına gelen "We have Beto, you don't" ifadelerinin bulunduğu bir mesaj gönderdi. Göztepe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

PERFORMANSIYLA SÜPER LİGE DAMGA VURMUŞTU

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, bu sezon katıldığı kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Tecrübeli eldiven özellikle penaltı vuruşlarındaki başarısıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Beto, özellikle Trabzonspor'la oynanan mücadeledeki kurtarışlarıyla ülkenin gündemine oturmuştu.