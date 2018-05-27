Göztepe'den, Şampiyonlar Ligi Kaybeden Liverpool'a Mesaj: Bizde Beto Var, Sizde Yok
Süper Lig ekibi Göztepe, Şampiyonlar Ligini kaybeden Liverpool'a sosyal medya hesabından mesaj yolladı: Bizde Beto var, sizde yok!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Liverpool'a Karius üzerinden bir mesaj gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından Liverpool'u da etiketleyerek "Bizde Beto var, sizde yok" anlamına gelen "We have Beto, you don't" ifadelerinin bulunduğu bir mesaj gönderdi. Göztepe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
PERFORMANSIYLA SÜPER LİGE DAMGA VURMUŞTU
Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, bu sezon katıldığı kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Tecrübeli eldiven özellikle penaltı vuruşlarındaki başarısıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Beto, özellikle Trabzonspor'la oynanan mücadeledeki kurtarışlarıyla ülkenin gündemine oturmuştu.
YORUMLAR (4)
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Bu kadar kötü kaleci yani değil beto sabriyi koysan iş ederCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Benide iyice büyüttünüz yaşım olmuş 35 sanki Barcelona milan bayern Münih cityde oynadım iyi olsam size gelmezdim Zaten trol yönetim paranızı yiyip gidecem Allahım ya şaka gibi bide burayla CL yi bir tutuyorlar degil UEFA kupasını inter toto kupasını bile alamazsınız sizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Onlarda Salah var sende kim var Halil akbunar miCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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VARDA NE OLDU SIZI GÖREN DIYECEK UEFA YI KALDIRDINIZCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır