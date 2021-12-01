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Göztepe'den PFDK'ye tepki Açıklaması

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe'den PFDK'ye tepki Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez...

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez bulduğunu bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandığı belirtildi. Bu nedenle Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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