Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü ve Yeni Malatyaspor, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bir dönem Malatyaspor'da da görev yapmış Teknik Direktör Özkan Sümer'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü ise mesajında, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sümer ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz