Göztepe'den müthiş başlangıç

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında tamamlayıp en kötü performansını sergileyen Göztepe, ikinci devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 18 puana yükselen Göztepe, tam 105 gün sonra düşme hattından kurtuldu. Averajla 16'ncı sıraya yükselen İzmir ekibi, oynadığı futbolla taraftarına umut verirken, ilk yarıda bekleneni veremeyen takıma yeni transferlerin de katılacak olması yüreklere iyice su serpti.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılıların en az 2 oyuncu takviyesi daha gerçekleştireceği bildirildi. Şu ana kadar listesindeki isimlerden kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta sapa Ousaama Tannane ile resmi sözleşme imzalayan Göz-Göz'ün bir kanat, bir de santrfor alacağı bildirildi. Yeni transferler 12 Ocak Çarşamba günü ara transfer döneminin resmen açılmasıyla haftaya kadroda olacak. Nestor El Maestro, ayrılan oyuncuların da olabileceğini vurgulayarak, "Aramıza katılanlar da ayrılanlar da olabilir. Bunu sürpriz olarak değerlendirmemek lazım" yorumunu yaptı.